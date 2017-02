Assaltante rouba R$ 2 mil em posto de combustível em Dourados

Frentista de um posto de combustível foi rendida por um homem e obrigada a entregar R$ 2 mil que estavam no caixa do estabelecimento. O assalto aconteceu no início da tarde de domingo, na Rua Presidente Vargas, na saída de Dourados para Itaporã.

De acordo com informações repassadas ao DouradosAgora, o homem chegou no local, pediu para usar o banheiro e, na sequência, anunciou o assalto.

A funcionária foi obrigada a entregar todo dinheiro ao homem que fugiu numa motocicleta, levando também dois aparelhos de telefone celular, dela e do estabelecimento.