ASSALTANTE QUE ATERRORIZAVA COMERCIANTES E MORADORES DE PONTA PORÃ E PRESO PELA POLICIA MILITAR

Imagens: Porã News

Assaltante que aterrorizava comerciantes e moradores na cidade de Ponta Porã em uma rapida ação e preso pela Policia Militar em flagrante.

O mesmo foi identificado como, Ronaldo Maldonado (26) preso na tarde de sexta feira (14) Por volta das 14:30hs, por uma equipe da policia militar na rua Caramboleira no bairro residencial Ponta Porã, onde o mesmo trafegando em uma motocicleta de origem estrangeira de cor preta, o mesmo tinha as características do autor de um roubo ocorrido minutos antes em um estabelecimento comercial denominado “Mercado e Açougue do Lar”, o mesmo ao ver que seria abordado pelos PMs tentou se evadir, porém foi rapidamente capturado.

Ao realizar a busca pessoal, foi localizada em sua cintura uma arma de fogo tipo revolver calibre 38 contendo 06 munições e no bolso de sua calça a quantia de 158 reais e 42.000 mil guaranis em dinheiro trocado que ele não soube explicar a origem.

Foi então dado voz de prisão ao mesmo e encaminhado até a DP da Delegacia de Policia Civil onde a vítima do roubo de 41 anos, o reconheceu como sendo o autor, relatando que o acusado entrou em seu estabelecimento comercial de capacete e de posse de uma arma de fogo tipo revolver exigiu todo o dinheiro do caixa, após a ação o acusado se evadiu do local tomando rumo ignorado, quando foi capturado pelos policiais militares em uma rápida ação e encaminhado a DP da Policia Civil para os procedimentos cabíveis.

Vitimas de assaltos e roubos na região de fronteira que foram vitimas devem comparecer ao DP da Policia Civil para realizarem o reconhecimento e tomar as devidas providencias.