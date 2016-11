Arma falha e bandido é amarrado por moradores após tentativa de roubo

Foragido da Justiça de 19 anos foi detido e amarrado pelos moradores após tentar roubar uma caminhonete, por volta das 21h30 de domingo (27), na Rua Ana Luíza de Souza, no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de roubo e quando chegou ao local encontrou Victor Hugo Lima Brandão caído ao chão com as pernas amarradas. Ao lado dele havia uma pistola 9 milímetros.

Os moradores relataram à polícia, que Victor junto com um comparsa chegaram ao local, anunciaram o roubo, agrediram com tapas uma vítima de 41 anos e tentaram roubar uma caminhonete S-10 branca estacionada na frente da residência.

Ainda conforme as testemunhas, Victor tentou atirar por duas vezes, mas não conseguiu porque a arma falhou. Foi, então, que as vítimas reagiram, lutaram com o suspeito e conseguiram imobilizá-lo até a chegada da polícia. O comparsa dele conseguiu fugir.

Como apresentava alguns ferimentos, Victor foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon para receber atendimento médico e em seguida encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como roubo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Móvel de Urgência). O rapaz era foragido do sistema prisional da cidade.