Após tentar fugir de cerco policial, paulista é preso com carro abarrotado de cigarros contrabandead

L.S.B., de 23 anos, natural de Pirapozinho (SP), foi preso na ação policial ocorrida nesta terça-feira (18) - Foto: Divulgação/PMR

Uma ação da PMR (Polícia Militar Rodoviária) de Amandina levou à apreensão de um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai. L.S.B., de 23 anos, natural de Pirapozinho (SP), foi preso na ação policial.

Segundo as informações repassadas ao Nova News, policiais da base operacional do Distrito de Amandina, localizada no Km 145 da MS-276, realizavam abordagem de rotina quando, por volta das 09h30, deram ordem de parada ao condutor de um veículo GM Montana de cor preta, com placas de Monte Castelo (SP), que seguia sentido Ivinhema a Nova Andradina.

O condutor, até então não identificado, desobedeceu e retornou bruscamente o veículo e seguiu sentido a Ivinhema em alta velocidade, ultrapassando em local proibido, além de forçar ultrapassagem e realizar manobras perigosas ao colocar em risco as demais pessoas usuárias da via.

Um acompanhamento tático foi iniciado pela PMR e mais à frente o condutor novamente realizou uma manobra brusca e retornou sentido à base de Amandina a Nova Andradina. Ao desobedecer a ordem parada mais uma vez, o suspeito jogou o veículo contra um policial e seguiu sentido a Nova Andradina.

Dando sequência à ação, os policiais montaram um bloqueio mais à frente e conseguiram interceptar o veículo após o condutor perder o controle da direção e sair da pista, próximo ao Km 158, a cerca de 12 km da base de Amandina.

No veículo foram encontradas no compartimento de carga e no interior aproximadamente 31 caixas de cigarros de diversas marcas oriundo Paraguai.

O autor preso, que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), foi encaminhado juntamente com os cigarros apreendidos à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema. Minutos antes do veículo Montana retornar à base foi parado um Fiat Uno, com placas de Ponta Porã (MS), conduzido por uma pessoa residente também em Pirapozinho (SP), que seguia no sentido Ivinhema a Nova Andradina, foi encaminhado também à delegacia e foi autuado como batedor do carregamento.