Após salvar banhista em praia, bombeiro de MS salva criança por telefone

O sargento do Corpo de Bombeiros em Dourados, Adalto de Oliveira Campos, de 46 anos, que ficou conhecido por salvar um banhista na praia de Parnaíba, no Piauí, no início deste mês, salvou um bebê de 35 dias por telefone nesta terça-feira (28).

Adalto que aguarda para fazer uma cirurgia no joelho e por isso trabalha atualmente na Central de Operações em Dourados, recebeu a ligação de uma mãe desesperada na tarde desta terça. "A mãe disse que dava banho no filho e em certo momento o bebê se afogou na banheira", lembra.

O militar então passou o procedimento de socorro para a mãe e logo depois escutou o choro do menino. O sargento lembra que para cada caso há um tipo de orientação, neste em si, foi a de deixar a criança de lado e levantar as suas pernas. A água então saiu pela boca e nariz do bebê, momento em que Adalto escutou o choro do bebê.

Uma viatura dos bombeiros foi até a casa, e levou a criança para atendimento. "Eu liguei na UPA e disseram que está tudo bem com a criança".

Além desta ocorrência e da praia no Piauí, o militar conta que também por telefone, ajudou a salvar uma menina que se engasgou com um remédio dado pelos pais. "Depois eu fui descobrir que o pai dela era meu amigo de infância", lembra.

Além destes e outros salvamentos, Adalto também atuou pela Força Nacionalna Copa do Mundo do Brasil em 2014 e na Olimpíadas em 2016.