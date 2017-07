Após prisão de 'musa do crime', Maria do Pó passa a ser a mais procurada de SP

Repórter, segundo investigações, passava informações para facção criminosa de São Paulo (Foto: Reprodução/Facebook)

Após a prisão da jornalista e advogada Luana de Almeida Domingos, a Luana Don, nesta semana, a traficante de drogas Sonia Aparecia Rossi, a Maria do Pó, passou a ser a mulher mais procurada pela polícia de São Paulo.

Até terça-feira (4) as duas apareciam no site de procurados da Justiça no site da Polícia Civil estadual. Mas com a prisão da repórter Luana Don, sob a acusação de envolvimento com uma facção criminosa, Maria do Pó se tornou a única mulher na lista dos 28 criminosos mais procurados no estado.

Luana Don, que também está sendo chama de "musa do crime" por policiais porque teria envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), é acusada de participar da organização criminosa.

Segundo o Ministério Público (MP), a mulher de 32 anos repassaria informações sobre tráfico de drogas e até planos de ataques a agentes de segurança para presos e membros da facção que estão nas ruas.

Luana Don

Foragida desde novembro de 2016, quando a Justiça decretou a prisão preventiva dela na Operação Ethos, Luana foi presa na última terça numa ação conjunta da polícia de São Paulo com a do Rio em Ilhabela, litoral paulista. Na quinta-feira (6), ela foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, interior do estado.

Como a captura de Luana feita pela polícia, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que não houve pagamento de recompensa para quem desse informações que levassem até a repórter. O valor seria de R$ 1 mil.

Foi de uma penitenciária que Maria do Pó fugiu em março de 2006, quando deixou a unidade feminina de Sant´Ana, no Carandiru, Zona Norte de São Paulo. Já são 11 anos que a criminosa mais influente e perigosa do estado está foragida. Segundo o site da polícia, é oferecida a quantia de R$ 5 mil de recompensa por informações que levem a sua prisão.

Segundo policiais, Maria do Pó, atualmente com 56 anos, continuaria traficando, mantendo contato, inclusive, com a facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas.