Após PF identificar braço de quadrilha em MS, Beira-Mar vai para Mossoró

O traficante Luiz Fernando da Costa, 49 anos, o Fernandinho Beira-Mar, está de volta ao Rio Grande do Norte. A transferência de Rondônia para o Presídio Federal de Mossoró, interior do Estado na região Nordeste do país, aconteceu nesta quinta-feira (25). A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça.

Desde a última quarta-feira (24), quando deflagrada a operação Epístolas, da PF, havia especulações de que o traficante poderia vir para Mato Grosso do Sul. No entanto, o Estado é um dos alvos da operação, o que pode ter interferido na decisão de destino do traficante.

Beira-Mar foi levado de avião, sob custódia de cerca de 20 agentes federais. O embarque aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira.

Em Mossoró, onde já esteve preso em 2016, o traficante ficará no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que impede contato com outros presos da unidade. O traficante é condenado a quase 320 anos de prisão por tráfico de drogas, associação criminosa e homicídios.

Operação Epístolas - Beira-Mar foi transferido para o RN após a deflagração da Operação Epístolas, que através de investigações mostrou que, mesmo do presídio, o preso ainda comandava negócios que chegaram a movimentar R$ 9 milhões nos últimos anos.

O traficante foi ouvido na última quarta-feira (24) pela Polícia Federal dentro do presídio após cumprimento de mandados de busca de apreensão na unidade. Uma câmera de segurança do sistema do presídio flagrou o momento em que Fernandinho e outro comparsa trocavam bilhetes por meio de 'teresas' entre as celas.

A unidade de Mossoró é uma das cinco penitenciárias federais do Brasil e a única no Nordeste. O presídio, que tem capacidade para abrigar 208 homens e área coberta de 13 mil metros quadrados, fica localizado no Complexo Penal Mário Negócio, a cerca de 15 quilômetros do centro da cidade de Mossoró.

Também estão custodiados em Mossoró outros líderes da facção carioca CV (Comando Vermelho). Apesar de não ter contato com nenhum deles, Beira-Mar, que também faz parte da facção, dividirá o presídio com Márcio dos Santos Nepomuceno, o 'Marcinho VP', Elias Pereira da Silva, o 'Elias Maluco', e Márcio José Guimarães, o 'Tchaca'.