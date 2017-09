Após discussão, condutor ‘prensa’ mulher contra muro e vítima tem perna dilacerada

Uma motociclista de 33 anos teve a perna ‘dilacerada’ após ter o membro prensado entre um carro e um muro em Coxim, a 275 km de Campo Grande. A vítima foi atingida pelo carro do vizinho após suposta discussão no bairro Senhor Divino. Apesar da gravidade do ferimento a mulher não sofreu fratura e já recebeu alta da Santa Casa de Campo Grande.

Após ser trazida a Campo Grande, a vítima foi atendida por ortopedista e cirurgião vascular, que cuidaram do ferimento e deram orientações para dar continuidade aos cuidados em casa.

Conforme o Edição MS, a mulher foi atingida pelo carro na noite de sábado (10), em frente à sua casa no bairro Senhor Divino, no momento em que tentava fechar o portão. O Ford Escort que atingiu a motociclista estaria sendo dirigido por um vizinho. A agressão aconteceu após uma discussão entre ambos.

O autor teria jogado o carro para cima da vítima, que estava acompanhada de duas adolescentes, sendo uma sua filha. Com o impacto, a mulher ficou com a perna presa entre o carro e o muro da casa, causando o grave ferimento.

A discussão teria sido motivada por conta de jogo de baralho. O autor ainda teria pegado um pedaço de concreto, tipo resto de construção, e destruído a motocicleta do irmão da vítima. O caso foi registrado pela polícia.