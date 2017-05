Após denúncias, pai e filho são presos com porções de pasta base de cocaína em MS

Pai e filho foram presos na noite desta terça-feira (23) por tráfico de drogas no Jardim Zé Pereira, em Campo Grande. Os dois foram flagrados com papelotes de pasta base de cocaína, dinheiro em notas trocadas e acabaram confessando a compra da droga para revender na região.

De acordo com o boletim de ocorrência, denúncias anônimas levaram a polícia ao endereço. Na ligação feita ao Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança), o denunciante contou que o local era conhecido como ponto de venda de drogas e que na noite de terça-feira havia presenciado a entrega de vários tabletes de entorpecente em frente à casa.

Ao verificar o endereço apontado na denúncia, os policiais descobriram que em outras duas ocasiões o morador do local, conhecido como ‘Rubão’, foi apontado como o responsável pelo tráfico na região e também como aliciador de menores para a venda das drogas.

Uma equipe foi até o bairro e em frente à casa encontraram o irmão do suspeito. Ele afirmou que ‘Rubão’ era na verdade Juberson Carlota dos Santos, de 41 anos e morava no fundo de sua residência com os três filhos.

O suspeito foi contatado e liberou a entrada dos policiais em sua casa, afirmando que nada ilícito seria achado. Mas em um dos quartos foram encontraram em um saco plástico, escondido dentro da sapateira, 21 papelotes de pasta base de cocaína. O filho de ‘Rubão’, Judson Paiva dos Santos, de 19 anos, acabou confessando a propriedade da droga.

Ela afirmou aos policiais ter comprado de uma dupla de traficante do Jardim Imá, um pedaço de pasta base por R$ 60. Em casa, ele teria dividido a droga em porções para revender. O rapaz contou que já havia entregado dois papelotes, cada um por R$ 10, dinheiro encontrado no bolso de sua bermuda.

Os policiais ainda encontraram R$78 em notas trocadas no bolso de um casaco que estava em cima da cama dos suspeitos. ‘Rubão’ assumiu que o dinheiro era dele, mas negou ser por conta do tráfico e alegou que ganhou o valor trabalhando como pedreiro. Mas diante do flagrante ele também foi preso e levado, juntamente com o filho, para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. (Foto: Iluistrativa)