Após carnaval, semana começa com 5 concursos abertos com salários de até R$ 3,2 mil

Após o feriado prolongado de Carnaval, Mato Grosso do Sul começa a semana com 5 inscrições abertas de oportunidades de estágio, concursos e processo seletivo em difentes regiões do Estado. Os salários podem chegar a R$ 3.292,15.

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para profissionais com nível superior, alunos do ensino médio e profissionais com nível técnico.

Os interessados devem fazer as incrições até dia 3 de março pelo site do CIEE. Há vagas abertas de reserva para profissionais com nível superior em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, para atuação em Campo Grande e Dourados. O valor da bolsa auxílio é de R$ 1 mil e vale transporte de R$ 130. (Veja o edital)

Além dessas vagas, a Caixa também está com edital aberto para cadastro de reserva para estágio remunerado de nível médio, ténico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio, técnico em secretariado integrado ao ensino médio, técnico em finanças integrado ao ensino médio.

Podem participar do processo seletivo estudantes que estiverem com matrícula e frequência efetiva em ensino regular nas instituições de ensino médio e EJA vinculado ao ensino público ou particular, cursando do 1º ao 2º ano e para os cursos de técnico e técnico integrado ao ensino médio vinculado ao ensino público ou particular, cursando do 1º ao penúltimo semestre que estejam estudando nos turnos matutino ou noturno e com idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do termo de compromisso de estágio.

As inscrições também devem ser feitas pelo site do CIEE até 3 de março. Os valores da bolsa auxílio para quem trabalhar 5 horas é R$ 500 e para 4 horas, R$ 400, além do auxílio transporte de R$ 130.(Veja o edital)

Conselho Regional de Biologia da 1ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 1ª Região, que abrange os estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, está com incrições abertas para 9 cargos de níveis médio e superior. Os salários são de R$ 3.292,15 e R$ 6.625,21, (apenas para São Paulo) respectivamente.

Os cargos de nível superior são para analista nas funções de advogado, analista de tecnologia da informação, fiscal biólogo e jornalista. As vagas de nível médio são para técnico auxiliar administrativo. As oportunidades são para atuar em São Paulo, Campo Grande e Cuiabá. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições estarão abertas até o dia 17 de março e deverão ser feitas pelo site www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior.

A prova está prevista para o dia 30 de abril. Ainda haverá prova prático-profissional para o cargo de advogado. (Veja o edital)

Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul

O TRT/MS (Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo para estagiários. As vagas são para 15 cidades do Estado.

Os interessados tem até o dia 17 de março para realizar a inscrição pelo site Super Estágios. As provas serão aplicadas no dia 2 de abril, e o resultado será divulgado no dia 12 do mesmo mês. (Regulamento aqui)​

Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário abre incrições nesta quinta-feira (2) para a seleção de 75 candidatos para formação de soldados fuzileiros navais turmas I e II de 2018.

As incrições devem ser feitas até o dia 30 de março pelo site www.mar.mil.br/cgcfn, no link “concursos”. A taxa é de R$ 20.

Os candidatos devem ter concluído o ensino medio ou curso equivalenete em estabelecimento de ensino reconhecido oficialmente e ter no mínimo 18 e no maximo 21 anos de idade, além de ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. (Veja o edital)

Tribunal de Contas do Estado

O TCE/MS (Tribunal de Contas) abre incrições no dia 6 de março processo seletivo de estagiários. No total, são oferecidas 44 vagas, além de cadastro de reserva. As inscrições terminam no dia 20 de março.

As oportunidades são para os alunos dos cursos de: Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Tecnologia da Informação, Serviço Social, Enfermagem, Jornalismo e Publicidade de Propaganda.

As incrições serão relizadas diretamente na sede do Tribunal de Contas do Estado, as inscrições serão realizadas diretamente na sede do Tribunal de Contas do Estado, localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 29, Parque dos Poderes, Campo Grande. A taxa de inscrição é de R$ 40. (Veja o edital)