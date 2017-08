Após capotar veículo, traficante abandona 427 quilos de maconha em Bataguassu

PMs perseguiram veículo quando condutor perdeu controle da direção e veio a capotar - Foto: Divulgação/PM

Na tarde deste domingo (13), uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada em Bataguassu com a apreensão de 427 quilos de maconha. Ninguém chegou a ser preso na ação.

Por volta das 15h10, policiais militares foram acionados com a informação que havia um indivíduo embriagado transitando na rodovia MS-395. Chegando ao local, os militares perceberam que um veículo HB 20, de cor prata, realizou uma manobra de retorno ao avistar a viatura policial e empreendeu fuga sentido à cidade de Anaurilândia.

Os policiais passaram a realizar acompanhamento do veículo, sendo que, o condutor veio a perder controle da direção e capotou o carro às margens da rodovia, próximo à Fazenda Dois Irmãos. Em ato contínuo, o condutor saiu do veículo capotado e empreendeu fuga pelo mato.

Em continuidade às diligências, os militares realizaram buscas pela mata e proximidades, mas não conseguiram localizar o condutor do veículo. Depois de realizada vistoria no interior do carro, foram localizados no porta-malas, portas, estofamentos, para-choque traseiro e no assoalho do veículo, 546 tabletes de substância análoga à maconha, que totalizaram 427 quilos.

Em busca no interior do veículo, foi encontrada a documentação do CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) em nome de um homem. O veículo, que teve danos de grande monta devido ao capotamento, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, juntamente com o entorpecente.