Após briga em lanchonete, jovens diziam ser do PCC e ameaçaram PMs em DEODÁPOLIS

Policiais Militares do 2º Pelotão de Deodápolis foram ameaçados por jovens que diziam ser do PCC após o dono de uma lanchonete chamar a policia por conta de uma briga generalizada acontecer na madrugada deste domingo, 20 de novembro. Com a chegada da Policia, alguns jovens que estavam envolvidos na briga fugiram e os que ficaram começaram a ameaçar os policiais afirmando ser do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo informações, um dos autores afirmou já ter ficado preso. Com a chegada da polícia alguns jovens que estavam envolvidos na briga fugiram e os que ficaram no local passaram a ameaçar os policiais afirmando serem do PCC. Ainda de acordo com informações, um dos autores afirmou já ter ficado preso. Três jovens com idades entre, 19 e 24 anos, foram levados para a delegacia de polícia e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.