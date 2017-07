Após ‘arrastão’ com Uno, suspeito é preso após furtar casa de PM

Um jovem de 22 anos foi preso nesta sexta-feira (7) suspeito de furtar a casa de um policial militar. Giovanni de Souza Almeida, que seria o dono de Uno Vivace usado no crime, foi detido em casa, no Bairro Estrela do Sul. Um comparsa já identificado pela polícia, deve se apresentar na próxima segunda-feira (10). Um carro modelo VW Gol também foi apreendido.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada, para atender a ocorrência de furto a residência em que três suspeitos estariam utilizando um Fiat Uno Vivace, de cor azul. A casa furtada é de propriedade de um PM, que estava de serviço e foi avisado por vizinhos sobre o crime.

Logo após o primeiro chamado, diversas ocorrências com as mesmas características do primeiro furto foram chegando, via 190. Em rondas pela região, a PM chegou até Giovanni, na Rua Papilon, no Bairro estrela do Sul, que seria o proprietário do veículo Fiat Uno. Porém, à polícia, o suspeito disse que trocou o Uno por um VW Gol, com Silvano Alan Garcia de Souza.

No quarto de Giovanni, que não possui porte de arma, a polícia encontrou na gaveta de um armário, um revólver, calibre. 32, de acabamento inox e capacidade de seis tiros. A arma que também não tem registro estava com cinco munições intactas e uma deflagrada. Em outra gaveta estavam mais 143 gramas de maconha, uma balança e plástico filme. Outras quatro munições também foram encontradas.

Em checagem a placa do veículo VW Gol, os militares constataram que o carro também estava com restrição por ter envolvimento em ocorrência de furto, neste ano.

A polícia, então, localizou a casa do pai de Silvano, que afirmou ter perdido o contato com o familiar, mas informou o endereço de uma ex-mulher do filho, no Bairro Guanandi. No local repassado, chegaram à informação de que Silvano estaria morando na mesma região, na Rua Ibicaré. Silvano não foi localizado, mas o carro estava na garagem.

Minutos depois da chegada da polícia, o advogado de Silvano, que se apresentou como Telmo Cesar, disse já sabia que estavam atrás de seu cliente, porém que o apresentaria na delegacia de Polícia Civil, na próxima segunda-feira (10).

Giovanni foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e deve responder por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.

Extensa ficha criminal

Giovanni coleciona extensa ficha criminal, a maior parte enquanto era adolescente. Entre os crimes, tentativa de furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.