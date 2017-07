Aparentando embriagado motorista colide em poste na base da PMR de Amandina

Veículo conduzido por morador de Batayporã ficou com a frente destruída e poste danificado - Foto; Divulgação/PMR

Com visíveis sinais de embriaguez, um condutor, de 43 anos, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito por volta das 22h10 desta quinta-feira (13). Após perder o controle da caminhonete GM/D-10 que dirigia, ele colidiu em um poste em frente à base operacional da PMR (Polícia Militar Rodoviária) de Amandina.

Segundo as informações apuradas pelo Nova News, o condutor, que reside em Batayporã, seguia pela rodovia BR-376, sentido Nova Andradina a Ivinhema, quando, ao passar por um quebra-molas em frente à base, perdeu o controle direcional do veículo e colidiu de frente com um poste de iluminação pública no canteiro central da via.

O condutor teve apenas escoriações leves e foi encaminhado a uma unidade hospitalar no município de Ivinhema. Após ser avaliado e liberado, ele foi levado para a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.