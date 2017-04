Ao ver polícia, traficante abandona Triton com 1.586 quilos de maconha

L200 Triton foi abandonada em estrada de terra (Foto: Divulgação)

Uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, roubada em 2015 no Rio Grande do Sul, foi abandonada com 1.586 quilos de maconha no município de Caarapó, a 283 km de Campo Grande.

O veículo foi localizado por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na madrugada de hoje (25) em uma estrada de terra perto da MS-156, que liga Caarapó a Amambai, uma das principais rotas do narcotráfico na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

De acordo com o serviço de comunicação do DOF, a Triton, roubada em Gaurama (RS) no dia 3 de dezembro de 2015, estava atolado em uma estrada de areia, com o motor ligado e aporta aberta.

Os policiais acreditam que os traficantes perceberam a barreira na estrada e abandonaram o veículo com a droga, fugindo para o mato.

A caminhonete e o entorpecente foram entregues na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.