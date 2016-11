Ao ver pai ser assaltado, filho luta com bandido que acaba apanhando de populares

Ao ver o pai, de 47 anos, ser assaltado na noite desta quarta-feira (23), em Campo Grande, na Vila Marcos Roberto, o filho entrou em luta corporal com o bandido que acabou apanhando de populares.

A tentativa de assalto não terminou bem para o ladrão, de 23 anos, que abordou a vítima quando chegava na casa do filho, na Vila Marcos Roberto. Ele anunciou o assalto de posse de uma faca de açougueiro, que colocou no pescoço do homem, exigindo o carro e o celular.

Quando o filho abriu o portão e presenciou a cena entrou em luta corporal com o bandido, que acabou apanhando dos populares no bairro. A polícia foi acionada e o autor levado para a delegacia de polícia.

Antes foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por causa dos ferimentos causados.