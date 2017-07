Ao ultrapassar carreta motorista perde o controle e capota veículo próximo a Anaurilandia

Imagens: Nova News

Na manhã desta segunda-feira (17), uma capotagem foi registrada na rodovia MS-276, próximo ao Córrego Fumaça, a cerca de 10 quilômetros da cidade de Anaurilândia. O veículo VW Golf, com placas de Três Lagoas, era ocupado por um casal que seguia para o município de Itaquiraí.

O condutor disse ao Nova News que, ao fazer a ultrapassagem de uma carreta, percebeu que o carro ficou fora de controle e saiu da pista, capotando várias vezes, parando em meio à vegetação existente à margem da rodovia. Apesar do susto e dos danos no veículo, os ocupantes não se feriram com gravidade. Apenas o condutor teve um pequeno corte na testa provocado por estilhaços do para-brisa, que se quebrou em decorrência do impacto.

O casal foi levado até a cidade de Anaurilândia por populares onde acionariam um guincho para providenciar a remoção do automóvel. Um condutor que seguia pela pista relatou ao site que foi ultrapassado pelo Golf, momento que percebeu que o carro estava com um pneu furado, fator que certamente, contribuiu para o acidente.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada e iria até o local fazer a sinalização da pista e providenciar o registro da ocorrência. A rodovia MS-276 não chegou a ser interditada.