Ao parar para comprar remédio, homem é executado a tiros de 9mm

Por volta das 11h15min dessa quinta-feira, dia 18, um homem foi assassinado na fronteira. A vítima foi identificada como Francisco Irala, de 23 anos que estava em uma camionete Nissan, cor azul marinho, placa do Paraguai, e ao parar para comprar remédio caseiro em um local situado sobre a ruta 5ta na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero fronteira com Ponta Porã-MS, pistoleiros em uma motocicleta chegaram e o garupa realizou vários disparos de pistola 9mm contra a vitima, que ainda tentou fugir mas acabou falecendo a uns dois metros do local do ataque.

Segundo informações do site Poranews, Francisco era eletricista e se dirigia a sua residência situada em um bairro próximo do local da execução.

Agentes da Policia Nacional isolaram a área ate a chegada dos agentes da Policia Técnica e dos agentes da Divisão de Homicídios que recolheram as evidencias e colheram informações no local.