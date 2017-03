Ao fazer ultrapassagem, caminhão derruba mulher de moto, atropela e mata

Mulher não resistiu e morreu no local - Foto: Ponta Porã Informa

Orlanda Ferreira de Gonzalez, de 62 anos, morreu depois de ser atropelada por caminhão. Acidente de trânsito aconteceu por volta das 16h30 de ontem, na linha internacional que divide as cidades de Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Sergundo informações do site Ponta Porã Informa, Tomas Gonzalez, 60 anos, conduzia moto modelo Kenton pela via pública e tinha como passageira sua esposa Orlanda. Enquanto casal transitava em direção a Colônia Cerro Corai, Isidro Romero que conduzia caminhão fez manobra para ultrapassar a moto, mas acabou atingindo a mulher, que caiu do veículo e foi atropelada pelo caminhão.

Orlanda morreu no local. Testemunhas acionaram a polícia e condutor do caminhão foi detido.