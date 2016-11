Ao desviar de carreta e evitar colisão, motorista capota em rodovia

Motorista tentou se livrar de acidente ao desviar de carreta, no entanto, ao fazer brusca manobra, perdeu controle da direção e capotou o carro que dirigia. O episódio aconteceu na tarde de ontem, no quilômetro 26 da MS-276, perto do trevo de acesso à rodovia MS-480, região de Anaurilândia.

De acordo com informações do portal Nova News, o condutor de carro Siena, que reside em Santo Antônio do Monge, no estado de Minas Gerais, declarou que foi fechado por motorista de carreta que seguia à frente. Ao desviar e evitar a colisão, perdeu controle da direção e capotou à margem da MS-276.

Apesar da gravidade do acidente, o condutor não sofreu ferimentos. O carro ficou bastante danificado. Policiais rodoviários estaduais estiveram no local organizando o trânsito.