Angélica - Condutor perde controle em curva e capota veículo na MS-141

Acidente aconteceu na curva conhecida como ‘Três Marias’ na tarde deste domingo (23) por volta das 14h30 - Foto: Portal Angélica

Um casal ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido na tarde deste domingo (23) em Angélica, por volta das 14h30, na rodovia MS-141. O condutor do GM Corsa Classic, com placas de Ivinhema, perdeu o controle do veículo após passar na curva conhecida como ‘Três Marias’.

Segundo as informações do site Ivi Noticiais, o casal, que ocupava o veículo, estava voltando do Rio Ivinhema e seguia sentido Angélica a Ivinhema quando ocorreu a capotagem. Com o impacto, o carro teve vários danos materiais e o os ocupantes, que não tiveram as idades divulgadas, tiveram escoriações pelo corpo.

A mulher apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Ivinhema e encaminhadas para o Hospital Municipal daquela cidade.