Agepen troca direção de presídios de Dourados, Naviraí e Rio Brilhante

Houve mudança no comando de três presídios do interior de Mato Grosso do Sul. A partir de hoje (30) estão sob nova direção a PED (Penitenciária Estadual de Dourados), mais superlotado estabelecimento penal do estado, com quase 2.500 presos, o Estabelecimento Penal de Rio Brilhante e presídio Semiaberto de Naviraí.

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira a designação de novos diretores.

Após sete anos, o agente penitenciário Manoel Machado da Silva deixa o cargo de diretor do Estabelecimento Penal de Rio Brilhante para assumir a direção da PED. Segundo a Agepen, Machado tem 27 anos de carreira, é formado em pedagogia e possui pós-graduação em gestão penitenciária.

Machado assume no lugar do servidor José Nelson Amaral de Oliveira, que deixou o cargo a pedido, após um ano e oito meses na direção da penitenciária de Dourados. Como adjunto da PED foi designado o agente Antônio José dos Santos, que substitui Rangel Schveiger.

Já o novo diretor do Estabelecimento Penal de Regimes Semiaberto, Aberto e de Assistência aos Albergados de Naviraí é o agente penitenciário Nelson Antônio Cáfaro da Silva. Ele assume o cargo no lugar do agente penitenciário Paulo Sérgio Vieira, que ocupava a função desde julho de 2013.

Servidor penitenciário de carreira desde 1989, Cáfaro é graduado em geografia e especialista em gestão do sistema prisional e gerenciamento de crises. Atuou em chefias de equipe em unidades prisionais de Corumbá e Naviraí.

O cargo de diretor do presídio masculino de Rio Brilhante permanece vago. O servidor Edir Rubens Queiroz Campos foi designado para assumir a função interinamente.