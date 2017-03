Agepen anuncia ter descoberto plano de fuga na penitenciária de Dourados

Um plano de fuga na PED (Penitenciária Estadual de Dourados), no município distante 228 quilômetros de Campo Grande, foi descoberto pela Agepen (Agência Estadual de Administração o Sistema Penitenciário) na terça-feira. Durante operação pente-fino, foram descobertas celas interligadas e um túnel com um metro de profundidade.

Essa unidade de segurança máxima abriga ao menos 2.500 presos num espaço originalmente projetado para aproximadamente 800. E a partir de investigações prévias, 57 agentes penitenciários e 60 policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar realizaram vistorias em celas do raio 2.

Segundo a Agepen, nessa operação foi constatado que as celas 33 e 34 estavam interligadas. Na última, foi descoberto um túnel de aproximadamente um metro de profundidade, escavado pelos próprios presidiários no que mostrou-se um início de plano de fuga.

“Os internos utilizaram 450 sacos feitos cobertores para esconder a terra”, informou o agente penitenciário Rangel Schveiger, diretor-adjunto da PED.

A Agência declarou ainda que servidores também identificaram duas celas com grades serradas. Houve a apreensão de 14 aparelhos celulares, três carregadores, sete fones de ouvido, quatro litros de bebida artesanal (produzidas com resto de comidas) e 116 armas brancas artesanais, além de anotações com informações consideradas importantes pelas autoridades.

“Trabalhamos com apurações minuciosas para conseguirmos localizar esse volume de coisas e desmantelar esse plano de fuga em massa”, pontuou o diretor-adjunto da PED, revelando que “os internos que estavam nas celas interligadas e outros seis detentos identificados como proprietários dos ilícitos foram alojados em celas disciplinares e responderão a processos administrativos, além das demais punições criminais cabíveis”.

No dia 24 de fevereiro, um princípio de motim iniciado na cela 13 da ala disciplinar terminou com um preso decapitado. José Alécio dos Santos, de 35 anos, que cumpria pena por roubo e homicídio desde 2009, foi assassinado pelo também preso Rogério Lourenço dos Santos, conforme a Agepen divulgou na ocasião em que sete detentos fizeram outros dois de reféns após decapitarem outro.

Todos os envolvidos naquele caso foram transferidos para o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande.