Agente patrimonial usou falsa bomba para ameaçar colegas na SAD

Bebida, fios, maconha e arma de simulacro foram apreendidos - Valdenir Rezende/Correio do Estado

Funcionário concursado do Governo do Estado, Éder Tiago Braz, de 37 anos, responderá por ameaça e perturbação de sossego depois de invadir a sede da Secretaria de Administração (SAD), na manhã de hoje, procurando pelo secretário Carlos Alberto Assis.

Investigadores da 3ª DP de Campo Grande e do Setor de Investigações Gerais (SIG), identificaram que ele seria morador do Jardim Noroeste. Na casa do rapaz, os agentes encontraram uma porção de maconha, bebida alcoólica e um simulacro de arma.

Éder foi preso em seguida e encaminhado para a unidade policial no Carandá Bosque. Conforme o delegado Geraldo Marin Barbosa, suspeito afirmou que estava revoltado por conta de algumas faltas que havia levado no trabalho.

“Ele faltou uns dias ao trabalho na época do carnaval e queria repor e retirar as faltas, mas foi negado. Ele disse que estava se sentindo injustiçado e antes do fato, teria usado drogas e ingerido bebida alcoólica, afirmou o delegado.

Suspeito disse estar arrependido e não quis falar com a imprensa. Ele responderá por processo administrativo.

CASO

Éder, conforme as testemunhas, chegou à assembleia e levantou a camisa, mostrou a quantidade fios enrolados no corpo, afirmando ser uma bomba. Além disso, ele estava com uma arma, confirmada posteriormente ser simulacro.

No momento, Assis estava concedendo entrevista a uma rádio de Campo Grande e não chegou a falar com o suspeito. Polícia Militar chegou a ser acionada.