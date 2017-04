Agência do Detran é invadida, tem celulares roubados e documentos danificados

Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), agência de Juti, localizada no centro da cidade, foi invadida na noite de ontem (5) por vândalos. Polícia investiga o caso na busca dos autores.

Conforme boletim de ocorrência, funcionários da agência chegaram no local na manhã de hoje para trabalhar e encontraram a porta arrombada. No interior, vários papéis estavam no chão rasgados e molhados. Além disso dois celulares que eram utilizados durante o trabalho foram roubados.

Os funcionários ainda não fizeram o levantamento do prejuízo e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Juti para investigação.