Advogado, estudante e comerciante são presos em ação contra pedofilia em MS

Operação ocorreu em vários Estados - Foto: Divulgação/PF

Um advogado, um estudante de direito e um comerciante foram presos nesta quinta-feira (18), em Campo Grande, em ação da Polícia Federal (PF) contra pedofilia. Denominada Operação Cabrera, a movimentação ocorreu ainda no Distrito Federal e outros 17 Estados brasileiros.

Contra eles havia mandado de busca e apreensão e foram encontrados imagens pornografia infantil nos computadores e por isso foram presos em flagrante.

De acordo com o portal G1/MS, a PF afirmou que um deles compartilhava imagens pornográficas quando os policiais chegaram. As prisões foram feitas no bairro Guanandi, Chácara Cachoeira e Vila Carvalho, todos na Capital.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Um deles foi na casa de um professor que trabalha com crianças e adolescente. Ele não estava no local.

Arquivos

Durante as investigações, a PF identificou diversos usuários que baixavam e compartilhavam arquivos com imagens e vídeos de cunho pornográfico infanto-juvenil. Os suspeitos utilizavam softwares para compartilhamento de arquivos com usuários de todo o mundo, e ainda Instagram, Twitter, Facebook e outros.

Ainda conforme as informações do G1, para todo o país foram expedidos 93 mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou duas prisões preventivas (por tempo indeterminado) e uma condução coercitiva, quando o suspeito é levado a depor.

Os investigados podem responder por posse e compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, com penas previstas que variam de 1 a 6 anos de prisão.

Operação Cabrera

Segundo a PF, a operação foi batizada em homenagem a Araceli Cabrera Sánchez Crespo, uma menina brasileira de 8 anos que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Posteriormente, a data ficou instituída como o "Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes".

As ações ocorrem no Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.