Advogado é acionado antes de homem matar desafeto com tiro na boca em bar em Jardim

Bruno Henrique Barbosa de Paula, 25 anos, foi executado neste domingo (25) por supostamente ofender homem em bar de Jardim. Autor solicitou advogado antes de disparar por três vezes. Outra pessoa foi atingida no rosto e está internada no hospital do município.

Por volta das 2h24, conforme boletim de ocorrência, policiais militares escutaram disparos na Avenida Duque de Caxias. Diversas pessoas deixavam desesperadas bar na região. Outras equipes foram acionadas para apoio.

Testemunhas indicaram quem seria o autor dos tiros, que tentou se livrar de arma municiada com seis munições, sendo três deflagradas e três intactas.

Preso, o rapaz de 24 anos relatou ter sido ofendido pela vítima duas vezes. Este foi até o carro, pediu para que amigo acionasse um advogado e, então, disparou contra seu desafeto.

Dois projéteis atingiram Bruno Henrique na boca e pé direito. Outra pessoa, da mesma idade, teve tiro transfixado do rosto à coluna cervical. Esta foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o pronto socorro municipal.

Caso foi registrado na delegacia local como homicídio qualificado de emboscada e por motivo fútil, além de tentativa de homicídio da outra vítima atingida durante a ação.