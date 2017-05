Advogado denuncia a ex, filha de político, por espionar e ameaçar após separação

Um advogado de 46 anos de idade registrou boletim de ocorrência contra a ex-mulher depois de receber ameaças de morte e ser vítima de invasão de domicílio. Segundo ele, a mulher, filha de um político no interior do estado, não aceitaria o fim do relacionamento entre eles e teria inclusive usado o sistema de segurança da casa onde viviam para acessar imagens dele com outra mulher no local.

A ex-mulher, de 36 anos, teria usado tablet furtado da residência que eles dividiam até novembro do ano passado para envio das ameaças.

Em anexo, foram enviadas imagens das câmeras de segurança sincronizadas no aparelho. As mensagens alternavam entre chamá-lo de “mostro” e avisar que sua casa seria invadida pela polícia.

Segundo o advogado relatou à polícia, o sobrenome da família da mulher, chegou a ser utilizado ressaltando a “fama de matador” do ex-sogro. Segundo ele, o objetivo era intimidar. Ele recorreu à polícia por medo de que as ameaças se concretizassem.

Depois do caso, registrado como ameaça e injúria na 3ª Delegacia de Polícia Civil, a vítima teve que trocar fechaduras e senhas de segurança do imóvel. O casal esteve junto por 15 meses.