Advogada quer prisão imediata de suspeitos de torturar adolescente com mangueira no ânus

Foto: Rodson Willyams

A advogada Katarina Viana, que defende o adolescente de 17 anos que foi torturado após ter uma mangueira de compressão de ar introduzida no ânus, diz que vai trabalhar para pedir a prisão preventiva dos suspeitos e quer que o caso seja tratado como tentativa de homicídio e não como lesão corporal, como o fato foi registrado.

"O objeto usado para praticar tamanha crueldade é de quem realmente queria matar o adolescente. Vamos trabalhar e conversar com o delegado para que o caso seja tratado como uma tentativa de homicídio, também vamos lutar para conseguir a prisão preventiva dos suspeitos", adiantou a advogada.

A selvageria aconteceu na última sexta-feira (3), em um lava-jato, localizado na Vila Morumbi, na Capital. O suspeito de ter cometido o crime seria chefe do jovem.

O adolescente está internado na Santa Casa desde a última sexta-feira. Conforme a assessoria de imprensa do hospital, no dia do fato, ele passou por uma cirurgia para colocar um dreno no abdômen. Após o processo cirúrgico, ele foi encaminhado para a enfermaria, mas voltou para área vermelha nesta segunda-feira (6).

O caso está sendo investigado pela DPCA (Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente). A equipe de reportagem tentou entrar em contato com o delegado Paulo Sérgio Lauretto, mas até o fechamento desta matéria, as ligações não foram atendidas.