Adolescentes são flagrados ingerindo bebida alcoólica em escola

Foto: Divulgação

Cinco adolescentes, de 14 e 13 anos, foram flagrados ingerindo bebida alcoólica por volta das 13h40 desta sexta-feira (31), na Escola Estadual Maurício Coutinho Dutra em Sonora, município distante aproximadamente 360 quilômetros de Campo Grande.

Os adolescentes foram flagrados com três garrafas de catuaba, ingerindo bebida alcoólica durante uma aula de matemática. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados.

Os investigadores identificaram o idoso João da Rocha Medeiros Vanderlei, de 60 anos, como responsável pela venda da bebida alcoólica.

Um dos adolescentes informou que comprou a catuaba antes da aula utilizando o uniforme escolar e que o idoso não questionou a sua idade. O idoso foi preso em flagrante pelo crime de fornecer bebida alcoólica para adolescente, previsto no Artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após pagar fiança arbitrada pelo Delegado, o idoso foi liberado.