Adolescente perde controle ao manobrar caminhonete e provoca prejuízos em imóvel

Uma adolescente de apenas 12 anos causou diversos prejuízos após tentar manobrar uma caminhonete Hilux e provocar colisões. Caso aconteceu na última terça-feira (28), no município de Costa Rica, região norte de Mato Grosso do Sul.

Segundo o site Costa Rica Em Foco, a garota tentava manobrar a caminhonete dentro de casa para poder lavar o veículo, quando perdeu o controle e atingiu portão e o muro da residência. Cavalete de água também ficou danificado por conta da ação. Uma árvore e a lixeira do imóvel caíram após serem atingidas pelo automóvel.



Não foi informado como a mãe da adolescente se feriu, mas ela precisou ser atendida e encaminhada para Fundação Hospitalar do município com ferimentos na cabeça, luxação no braço direito e escoriações pelo corpo. A menina que conduzia a caminhonete não se feriu.

Policiais militares estiveram no local e um boletim de ocorrência foi registrado para que as medidas cabíveis possam ser tomadas.