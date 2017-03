Adolescente morre e jovem fica gravemente ferido após atentado

O fato aconteceu na noite de quarta-feira (29) no bairro Jóquei Clube-Fotos: Osvaldo Duarte

Everton Felipe Afonso de 17 anos morreu na noite de quarta-feira (29), ao ser alvejado com quatro tiros e o amigo José Elias Alexandria Junior de 19 anos, conhecido como ‘Carreirinha’ ficou gravemente ferido ao ser atingido por dois tiros.

O fato aconteceu por volta de 23h30 no cruzamento das ruas Assaí com a Assis, no bairro Jóquei Clube, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas seguiam em um moto Honda de cor vermelha que era conduzida pelo menor e tinha como acompanhante José Elias, quando dois homens em outra moto se aproximaram e efetuaram disparos contra a dupla.

Everton foi atingido em um dos braços, nuca e dois nas costas, já José foi atingido no ouvido e tórax. Uma equipe do Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi acionada, mas quando chegou ao local o menor já estava morto. José foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, e o estado de saúde dele é considerado grave.

Os motivos e autoria do crime são apurados pela polícia que investiga o caso.