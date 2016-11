Adolescente leva tiro na cabeça depois de conhecer menina pelo WhatsApp

Na noite desta terça-feira (29), um adolescente, de 15 anos, levou um tiro na cabeça no Bairro Tijuca, em Campo Grande. O adolescente foi levado para a Santa Casa da Capital.

Informações do 10º Batalhão de Polícia Militar afirmam que o adolescente, que é morador do Bairro Centenário, foi até o Bairro Tijuca depois de conhecer uma menina pelo WhatsApp e marcar um encontro com ela, segundo os relatos da vítima.

Ao chegar à região teria sido alvejado por tiros por desconhecidos. Ele foi ferido na cabeça e socorrido por testemunhas que passavam pelo local sendo levado para o posto de saúde do Aero Rancho e depois transferido para Santa Casa da Capital, onde deve passar por cirurgia.

Mas, informações da polícia são de que meia hora antes do adolescente ser ferido a tiros, estavam acontecendo roubos na região, com duas pessoas em uma motocicleta armadas. Há suspeita de que a vítima esteja envolvida nos roubos.

A polícia investiga o caso, que vai ser registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Piratininga.