Adolescente leva tiro na barriga e polícia suspeita que alvo era o irmão

Uma adolescente de 13 anos de idade foi ferida com um tiro na barriga na noite de ontem (11) no distrito de Montese, município de Itaporã, a 227 km de Campo Grande. Hellen Beatriz da Silva Nonato está internada em estado grave no Hospital da Vida, em Dourados. Policiais que atenderam o caso suspeitam que o alvo era o irmão dela, que também estava na sala, ao lado da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o atentado ocorreu na Rua Benjamin Constant, área urbana do distrito de Montese, por volta de 23h50 deste domingo.

Além da adolescente, estavam na casa o irmão dela, Agner Silva Nonato, 21, e Jaqueline Rocha de Lima, 23. Agner contou aos policiais que ele e a irmã estavam na sala quando um homem usando capacete e de cavanhaque se aproximou, encostou a arma na porta de vidro e atirou.

O pistoleiro fugiu do local e as testemunhas pediram ajuda a um vizinho do local para socorrer a adolescente até o hospital de Itaporã, de onde ela foi transferida para Dourados.

Agner é investigado por suspeita de envolvimento em um assalto ocorrido em janeiro deste ano em Montese e já possui passagem pela polícia por outros crimes.