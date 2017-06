Adolescente estuprada pelo pai desde os 9 anos também sofreu abusos do tio

Antes de sofrer maus-tratos e registrar um boletim de ocorrência, em 2015, contra o pai, a adolescente de 14 anos estuprada por ele durante 1 ano e 5 meses, já tinha sido vítima do próprio tio pelo mesmo crime. Um boletim de ocorrência por estupro tinha sido registrado por ela meses antes do primeiro feito contra o pai. Pelas informações apuradas, a garota foi vítima de violência sexual desde os 9 anos.

Durante o depoimento da menina na Depca (Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e ao Adolescente), após conseguir comprovar com vídeo e tudo a violência do pai, ela contou à delegada que cuida do caso, Marília de Brito Martins, que o tio a teria estuprado.

Além das ocorrências registradas por estupro de vulnerável, num total de 3, uma por maus-tratos, ainda haveria mais duas ocorrências por violência doméstica. Com uma família desestruturada, a menina passou mais de um ano sendo estuprada pelo pai e sem poder manter contato com a mãe, por ter problemas judiciais e ser considerada nociva à filha.

Fuga e ‘devolução’

Na tentativa de não ser ‘devolvida’ ao pai de quem tentava fugir para não ser mais estuprada por ele. A adolescente fugiu do abrigo para onde foi levada, em 2015, após ser retirada do convívio familiar e ser proibida de ver a mãe.

Mas, quando foi localizada o terror vivido por ela voltou, quando passou novamente a morar com o abusador, o próprio pai. Servidores que acompanharam o processo na época, dizem que o estuprador se mostrava 'amoroso e preocupado com o sumiço da filha'. Foi assim que Defensoria Pública, Ministério Público e a própria juíza deixaram a garota morando com o próprio estuprador em um bairro de Campo Grande.

Os estupros continuarão, e sempre que tentava fugir era agredida fisicamente por ele, que a queria transformar em sua esposa.

Outra ocorrência

Depois de meses de abusos e sessões de espancamento sempre que tentava fugir ou resistia, a menina conseguiu fugir novamente. Desta vez, com um vídeo gravado pelo próprio pai durante o estupro. As imagens teriam sido feitas no dia do aniversário dela, o homem a teria dominado e prendido na cama com um travesseiro, enquanto filmava o ato sexual.

Ela fez uma cópia das imagens, e em maio deste ano, acompanhada pela mãe, procurou a Casa da Mulher Brasileira para registrar novo boletim de ocorrência por estupro de vulnerável. Desde então, a adolescente foi retirada do lar e está novamente abrigada. No último sábado (27), o pai foi preso com um mandado de prisão expedido contra ele por estuprar a filha.