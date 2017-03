Adolescente é esfaqueada ao defender cunhada em briga na saída de escola

Adolescente de 16 anos foi esfaqueada ao defender a cunhada, de 13 anos, de um briga na saída de uma escola em Coxim. A jovem, de 20 anos, suspeita da agressão, fugiu antes da chegada da polícia.

Conforme o portal Edição MS, a garota teria atacado a adolescente mais nova por ciúmes do namorado. Antes do ocorrido, a menina de 13 anos foi ameaçada dentro da escola e ainda outras jovens, inclusive a agressora, a trancaram no banheiro.

No momento em que terminou o horário de aula, a adolescente tentou sair da escola rapidamente, mas a suspeita já a esperava em uma esquina próxima. Para impedir violência, a vítima “entrou no meio” e acabou sendo esfaqueada nas costas e no ombro.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal. Viatura da Polícia Militar foi acionada, mas a responsável não foi encontrada.