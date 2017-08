Adolescente deixa carta e desaparece de casa em Corumbá

Familiares do adolescente Lucas Oliveira, de 15 anos de idade, estão na busca do jovem que desapareceu da casa dele na madrugada desta quarta-feira, 02 de agosto, por volta da 01 hora da manhã. Segundo contou Eriberto Oliveira, pai do garoto ao Diário Corumbaense, Lucas sempre foi tranquilo, porém nos últimos tempos, começou a apresentar mudanças no comportamento.

O adolescente, que é aluno da escola estadual Octacílio Faustino da Silva, deixou uma carta aos familiares, onde relatava que estava "enjoado, cansado de ser criticado", iria sumir e ninguém mais o acharia.

Reprodução Facebook Lucas sumiu de casa na madrugada sem levar pertences

Ainda conforme o pai do adolescente, Lucas partiu sem levar pertences. Quando visto pela última vez, vestia uma calça jeans escura, camiseta branca com detalhes verdes e um boné.

Além da família, a Guarda Municipal faz buscas de imagens em seu sistema de monitoramento, pois houve a informação de que o adolescente foi visto na região portuária. O pai de Lucas deslocou-se esta manhã para a região do assentamento Urucum, na BR-262, de onde chegou uma informação de que ele teria sido visto.

Os telefones para informações sobre o paradeiro de Lucas são (67) 99965-4355 (família) e 153 (emergência Guarda Municipal).