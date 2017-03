Adolescente de 15 anos é estuprada e crime é transmitido no Facebook

Seis homens estupraram uma jovem de 15 anos e transmitiram o crime ao vivo pelo Facebook Live. Cerca de quarenta pessoas acompanharam a transmissão, mas nenhuma denúncia foi feita. Detetives de Chicago, nos Estados Unidos, encontraram a vítima nesta terça-feira (21), um dia depois da mãe dela denunciar o estupro a um superintendente da polícia após uma conferência de imprensa.

O vídeo, que foi removido da rede social, é o segundo de um crime ocorrido em Chicago a ser transmitido no Facebook Live. Em janeiro, como lembra o CNet, quatro pessoas foram presas depois de espancar um adolescente portador de necessidades especiais ao vivo.

"É um nojo, um nojo", desabafou a mãe da jovem de 15 anos,em entrevista à rede CBS Chicago. "Não quis assistir ao vídeo, mas, pelo que vi, estavam jogando coisas nela, que estava tão assustada".

"Crimes assim são horríveis e não permitimos este tipo de conteúdo no Facebook," disse um porta-voz da rede social em nota. "Nossa responsabilidade manter as pessoas seguras no Facebook é encarada com muita responsabilidade e removeremos quaisquer vídeos que representem formas de abuso sexual ou glorifiquem a violência".