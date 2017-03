Acusado de matar mulher na frente dos filhos no Paraná é preso em MS

Acusado estava no Paraguai e fugiu da polícia (Foto: Notícias da Hora MS)

Foi preso em Sete Quedas - distante 471 km de Campo Grande, nesta segunda-feira (20), Davi Eraldo de Oliveira dos Santos, 26 anos, acusado de matar uma mulher na frente de três crianças em dezembro do ano passado, na cidade de Apucarana (PR).

Durante as investigações, foi descoberto que o acusado matou Andrea Alves de Souza, 24 anos, com dois tiros, em 29 de dezembro de 2016. Os filhos dela, de oito e três anos e um bebê de oito meses assistiram ao crime. O motivo do assassinato seria a desconfiança de Oliveira de que Andrea apresentava homens à sua ex-namorada, segundo informações doNotícias da Hora MS.

Após entrar na casa da mulher pulando o muro e cometer o crime, o acusado fugiu em uma moto. Ele foi abordado pela polícia local na cidade paraguaia de Pindoty Porã e conseguiu fugir, atravessando a fronteira. A polícia brasileira foi informada e iniciaram as buscas. Quando encontrado, Oliveira disse ter perdido seus documentos e se apresentou como Vinícius Alencar Alvão da Silva, morador de Marilândia do Sul (PR).

Após ser identificado pelos policiais, ele ainda tentou fugir, mas foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Sete Quedas.