Acusado de crime em FÁTIMA DO SUL é condenado a mais de 16 anos de prisão por homicídio em Ivinhema

Foi a júri popular nesta última semana o individuo Diego Rodrigues da Silva vulgo Sabugo de 22 anos que foi condenado por matar Atemistancley Trindade de 41 anos o popular Atemis com um tiro, crime que aconteceu no dia 23 de setembro de 2015 em uma entrada de acesso no Bairro Triguinã.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, o júri decidiu pela condenação do jovem Diego pelo crime de homicídio qualificado, ainda no júri foi destacado os péssimos antecedentes de Diego que já foi definitivamente condenado pela prática de uma tripla tentativa de homicídio, na comarca de Dourados, além de também possui condenações pela prática dos crimes de furto e roubo, na comarca de Fátima do Sul.

O juiz Dr. Rodrigo Barbosa Sanches decidiu condenar o réu em 16 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo, ainda ficou condenado a pagar as custas processuais e negou o direito de recorrer em liberdade e determinou a expedição da guia provisória de execução da pena.

Neste julgamento o Ministério Público Estadual por meio do Promotor de Justiça Dr. Daniel do Nascimento Britto fez o papel de acusação.