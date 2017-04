Acusado de comandar tráfico em presídio é executado ao sair do semiaberto

Danilo Fidel Martins Paulo, de 31 anos, o ‘Bozo’, foi executado na manhã desta quarta-feira (26) em Bataguassu, cidade a 335 quilômetros de Campo Grande. Morto a tiros quando saía do Presídio Semiaberto, Danilo já foi apontado como um dos ‘chefes do tráfico’ no presídio da cidade.

O crime aconteceu no cruzamento da Rua José Vicente Vitiritti com a Avenida Aquidauana, por volta das 6 horas, conforme o site Da Hora Bataguassu. A princípio a informação é de que dois homens que estavam em um carro preto atiraram várias vezes contra Danilo, que morreu no local antes da chegada do socorro.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia foram acionados. Segundo o delegado Nilson Martins, os agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) trabalham no caso e já seguem uma linha de investigação, mas ainda não há detalhes sobre quem poderia ter cometido o crime.

Segundo a polícia, Danilo já tem várias passagens e voltava do Presídio Semiaberto, onde cumpria pena. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e o caso é tratado como homicídio.

Tráfico no presídio

Em agosto de 2016, a Polícia Civil de Bataguassu desarticulou a quadrilha especializada em tráfico de drogas, que atuava no presídio da cidade. O esquema era organizado pelos próprios detentos, entre eles Danilo, que obrigavam familiares a entrarem no estabelecimento com maconha e crack.

O caso foi descoberto em 26 de julho, após uma mulher ser presa tentando entrar no presídio com droga. Com as investigações, os membros da organização criminosa foram identificados. Eles ameaçavam outros internos do presídio exigindo que as esposas levassem o entorpecente.

A mãe de um dos integrantes preparava a droga para que fosse levada ao estabelecimento. No dia 30 de julho nove mandados de prisão preventiva foram cumpridos.