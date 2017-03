Acidente no macroanel deixa um morto e três feridos

Um acidente na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 5h20, no macroanel, na BR-163, saída para São Paulo deixou três pessoas feridas e um morto. O acidente aconteceu entre um Fiat Uno e um caminhão.

O Fia Uno era ocupado por quatro pessoas, que ainda não foram identificadas. Os ocupantes do Uno, todos homens, saiam do Bairro Moreninhas com destino a cidade de Coxim, quando na entrada da MS-040 acabou colidindo contra um caminhão caçamba que vinha no sentido contrário.

Dois ocupantes do Fiat Uno ficaram presos às ferragens, sendo que o passageiro acabou morrendo no local. Já o motorista e os outros ocupantes foram levados com vários ferimentos para a Santa Casa da Capital. O motorista do caminhão nada sofreu.

De acordo com informações preliminares, o motorista do caminhão identificado como, Anderson Souza Gama, de 35 anos, teria feito uma manobra errada. Ele precisaria percorrer aproximadamente 50 metros para entrar na MS-040, quando fez a manobra antes colidindo contra o carro.

Mas, Anderson afirmou ao Jornal Midiamax que vinha na pista normalmente quando percebeu que o motorista do carro vinha na sua direção, e ao tentar evitar o choque acabou levando o caminhão para a mesma direção do Fiat. Segundo ele, o outro motorista pode ter cochilado ao volante.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Corpo de Bombeiros e a CCR MSVia estão no local, a rodovia não está interditada, mas o trânsito está lento.