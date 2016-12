Acidente envolvendo carreta da dupla Munhoz e Mariano deixa uma pessoa morta

Acidente que teria envollvido uma carreta de montagem de shows da dupla sul-mato-grossense Munhoz e Mariano, deixou um motociclista, de 64 anos, morto no KM 205 da BR-101, em São José, município da região metropolitana de Florianópolis (SC).

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta as 18 horas da última quinta-feira (8).

O motociclista teria caído na pista e sido atropelado pela carreta, com placas de Mato Grosso do Sul. O idoso morreu no local, antes mesmo de ser socorrido.

O trânsito ficou congestionado no local. Conforme a imprensa catarinense, a motocicleta tinha placa de Piracaia, São Paulo. O motorista do caminhão não se feriu.

O reportagem tentou contato com a assessoria da dupla Munhoz e Mariano, mas as ligações não foram atendidas.