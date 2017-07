Acidente em Anaurilândia deixa uma vítima fatal

Imagem: Redes Sociais

Nas primeiras horas deste sábado (15), a equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR), da base operacional localizada na MS-134, entre as cidades de Nova Andradina e Batayporã, foi acionada por populares que comunicaram a ocorrência de um acidente de trânsito com vítima em óbito no município de Anaurilândia.

Segundo apurado pelo Nova News, o VW Gol, com placas de Anaurilândia, foi encontrado capotado à margem da rodovia MS-276, próximo ao restaurante Pé de Cedro, já perto da entrada da cidade.

No local, estava o corpo do condutor, um jovem de 22 anos, identificado como Evandro Nayon Gonçalves, que era morador de Anaurilândia e sobrinho do secretário de Obras daquela cidade, Paulo Gonçalves.

Informações preliminares apontam que o motorista, que morreu em decorrência dos ferimentos, estaria sozinho do automóvel. A PMR permaneceu preservando o local até a chegada do Núcleo de perícias. As circunstâncias e o horário exato do acidente deverão ser apurados pelas autoridades.