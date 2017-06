Acidente deixa motociclista em estado gravíssimo na Marcelino em Dourados

Um acidente na avenida Marcelino Pires em Dourados, no fim da manhã desta quinta-feira, 22, deixou motociclista em estado gravíssimo e passageiro com ferimentos graves. Eles estavam em uma motocicleta Honda Twister e colidiram na lateral de uma caminhonete Chevrolet Silverado com placas de Cascavel (PR).

Segundo informações, o condutor da moto, Elber dos Santos de Lima sofreu traumatismo craniano encefálico e múltiplas fraturas expostas. Já o passageiro, Leanderson Marques Souza teve ferimentos consideradas graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do erviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, prestaram socorro às vítimas e as encaminharam ao Hospital da Vida.

Outros casos

Em menos de uma semana, duas vítimas perderam a vida em acidentes com moto em Dourados. O primeiro caso aconteceu no bairro Altos do Indaia, quando uma mulher ao desviar de um buraco, perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore no canteiro da Rua José Roberto Teixeira.

O segundo caso foi de um acadêmico de Economia da UFGD que acabou caindo embaixo de um ônibus de transporte coletivo em movimento, após perder o controle da motocicleta por ter passado por cima de um pedaço de madeira.