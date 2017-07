Acidente de Moto deixa condutor ferido entre Batayporã e Anaurilandia

Imagens: Divulgação/PMR

No final da tarde deste domingo (16), um motociclista de aproximadamente 30 anos ficou ferido ao se chocar contra uma placa de sinalização existente no entroncamento da rodovia MS-276, que liga Batayporã a Anaurilândia, e a MS-480, que dá acesso ao estado de São Paulo via usina hidrelétrica Sérgio Mota.

O Nova News apurou que o homem trafegava de Rosana (SP) para Nova Andradina quando, ao chegar na rotatória, se chocou contra a placa que indicava um retorno. Em decorrência do acidente, o motociclista sofreu um corte contuso na região da virilha.

Condutores que trafegavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, que socorreu o homem até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba. A placa de sinalização e a moto ficaram danificadas.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local para atender a ocorrência e sinalizar a rodovia até que o atendimento fosse realizado. O trânsito no local não chegou a ser interditado.

Outro caso

Também na tarde deste domingo (16), um motociclista ficou ferido ao sofrer uma queda em frente à entrada do Assentamento Santa Olga, na rodovia MS-276 (BR-376), entre Nova Andradina e Ivinhema. Ele perdeu o controle e foi ao solo, sofrendo escoriações. A vítima foi atendida por uma equipe do Samu.