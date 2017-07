Ação do DOF leva à prisão de dois traficantes após furarem bloqueio policial na MS-276

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na madrugada desta terça-feira (25), por volta de 0h05, dois homens após ignorarem ordem de parada durante bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-276.

Segundo as informações detalhadas repassadas ao Nova News sobre o flagrante, K.D.P.C., de 27 anos, e C.W.S.G., também de 27 anos, foram presos na ação. Os suspeitos transitavam em um veículo Ford Focus, de cor preta e placas de São Paulo (SP), quando ao avistarem a equipe de policiais na altura do município de Fátima do Sul se evadiram sentido Deodápolis (MS) mesmo com a advertência de parada e a utilização de sinais luminosos e sonoros.