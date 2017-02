'Abaixa o som': esposa não gosta de reprimenda e ameaça marido com faca

A polícia foi acionada durante a madrugada desta sexta-feira (10) depois que um homem, de 26 anos, foi ameaçado com uma faca pela mulher, de 28 anos, na cidade de Corumbá distante 444 quilômetros de Campo Grande.

Por volta das 3 horas da madrugada ao chegar em casa, o marido pediu para a esposa baixar o som que estava muito alto. Não concordando com o companheiro, a mulher passou a discutir com o companheiro.

Os dois entraram em lita corporal, momento em que o homem disse que sairia de casa. Para impedir a saída do marido, a esposa de posse de uma faca ameaçou esfaqueá-lo. Com medo das ameaças, ele se trancou no quarto e acionou a policia.

Os dois foram levado para a delegacia de polícia com ferimentos leves, por causa, da briga e o caso registrado como vias de fato, violência doméstica.