A caminho de SP, comboio de 10 carros cheios de ‘muamba’ é barrado em MS

Durante fiscalização na rodovia MS-462 entre Maracaju e Vista Alegre, militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) barraram um comboio com 10 carros ‘recheados’ de produtos descaminhados do Paraguai. As mercadorias tinham como destino o estado de São Paulo.

Os policiais abordaram o comboio e durante as buscas nos veículos encontraram as peças de origem estrangeira e sem documentação de regularidade fiscal. Entre as mercadorias estavam vestuários (jaquetas e lingeries) e 55 caixas de óculos de várias marcas.

Os condutores disseram que foram contratados para realizar o frete das mercadorias até a cidade de Nova Alvorada do Sul, e, posteriormente, os produtos seriam levados de ônibus até o estado de São Paulo.

À polícia, os abordados afirmaram que apenas faziam o frete das mercadorias para um homem conhecido por “Paraíba”. Todos foram levados à Delegacia de Polícia. Os veículos e as mercadorias serão entregues na Receita Federal de Ponta Porã para o s procedimentos legais.