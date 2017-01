A caminho de Dourados com mais de 180 quilos de maconha, jovem é preso pela PRF

O jovem Juliano Cesar Pedroso Cubilla, de 19 anos, foi preso nesta quinta-feira (25) por tráfico de drogas na região de Ponta Porã. Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que atuam no posto de fiscalização Capey, na BR-463, encontraram mais de 180 quilos de maconha em fundos falsos do carro que ele conduzia.

Esse carregamento tinha como destino Dourados, segundo o jovem, que foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Ele informou que receberia R$ 5 mil para transportar a maconha de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, até Dourados.

De acordo com o registro policial, às 12h48 de hoje os agentes da PRF abordaram o Chevrolet Astra de placa FBM-0044 e durante a vistoria encontraram 192 tabletes de maconha no porta malas e em fundos falsos no painel e no para choques. Pesada, a droga totalizou 189 quilos.